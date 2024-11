Seit Donald Trump ein zweites Mal ins Weiße Haus eingezogen ist, formiert sich in den sozialen Netzwerken ein satirischer, wenn auch makabrer Widerstand gegen seine Präsidentschaft. Die Bewegung, die sich "MATGA" nennt – eine Abwandlung von Trumps bekanntem "MAGA"-Wahlspruch (Make America Great Again) – fordert in provokativer Manier "Make Aqua Tofana Great Again". Der Slogan spielt auf ein Gift an, das Frauen im Italien des 17. Jahrhunderts verwendeten, um ihre Ehemänner zu töten.