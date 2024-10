Neuer Ärger für Trump: Ex-Model wirft ihm vor, sie begrapscht zu haben

Trump soll Williams im Trump Tower begrapscht haben

Zur vermeintlichen sexuellen Belästigung soll es zu Beginn der 1990er Jahre gekommen sein. Williams war damals, für einige Monate, wie sie sagt, mit einem gewissen Jeffrey Epstein liiert. Der Investmentbanker habe sie, wie sie nun The Guardian verriet, bei einer Weihnachtsfeier im Jahr 1992 Donald Trump vorgestellt. Die beiden Milliardäre waren damals eng befreundet.

Einige Wochen später stattete das Pärchen dem Immobilienmogul auf Wunsch von Eppstein in dessen Trump Tower einen neuerlichen Besuch ab. Kurz nach ihrer Ankunft soll Trump Williams an sich gezogen und begonnen haben, sie zu begrapschen - an der Brust, der Hüfte, dem Hintern. Das damals 24 Jahre alte Model sei erstarrt und verwirrt gewesen und forderte kurz darauf ihren Liebhaber auf, den Trump Tower wieder zu verlassen. Epstein zeigte kein Verständnis für ihre Reaktion, sei wütend auf seine Freundin gewesen und habe sie gefragt, warum sie das getan habe.