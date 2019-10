US-Senator Sanders nach Herzinfarkt: "Ich bin gesund"

Der US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat nur zwei Wochen nach seinem Herzinfarkt in einer TV-Debatte einen energischen Auftritt hingelegt. "Ich bin gesund", sagte der 78-jährige Senator am Dienstagabend (Ortszeit) in der Debatte von zwölf Anwärtern bei den oppositionellen Demokraten auf die Kandidatur gegen Präsident Donald Trump.

Sanders kündigte an, dass er seinem Kampf um die Kandidatur bei der Wahl im November 2020 mit einer "energischen Kampagne" im ganzen Land einen neuen Schub verleihen wolle. Er bedankte sich zugleich für die "Liebe" und guten Wünsche, die er nach seinem Herzinfarkt empfangen habe, auch aus den Reihen seiner Mitbewerber auf der Debattenbühne.