US-Republikaner leiten Untersuchung zum Ursprung von Corona ein

US-Republikaner im Repräsentantenhaus haben eine Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus und zur Pandemie-Politik eingeleitet. In Briefen an frühere und aktuelle Mitglieder der Regierung von Präsident Joe Biden forderten sie Informationen an, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Unter den Adressaten sind der US-Immunologe Anthony Fauci, der zeitweise Biden beriet, sowie Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines und Gesundheitsminister Xavier Becerra.