US-Regierung nimmt neuen Anlauf zur Schließung von Guantanamo

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will einen Sonderbeauftragten für die Schließung des umstrittenen Gefangenenlagers in Guantanamo Bay auf Kuba einsetzen. Es werde aktiv nach einem Kandidaten gesucht, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Montag vor einem Kongress-Ausschuss.

Biden strebt eine Schließung des Lagers an, in dem gegenwärtig noch 40 Menschen in Haft gehalten werden, die meisten von ihnen seit fast zwei Jahrzehnten ohne Anklage oder Gerichtsverfahren.

Anschläge vom 11. September

Das Lager war von den USA eingerichtet worden, um ausländische Verdächtige im Zusammenhang mit den Anschlägen von 11. September 2001 festzusetzen.