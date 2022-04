US-Präsident Biden will gemeinsam mit Mexiko Migration eindämmen

US-Präsident Joe Biden und sein mexikanischer Kollege Andrés Manuel López Obrador wollen gemeinsam die Migration aus Süd- und Zentralamerika und der Karibik eindämmen. In einer rund 50-minütigen Videoschaltung am Freitag hätten beide Staatschefs die Notwendigkeit bekräftigt, "stärkere Instrumente zur Bewältigung regionaler Migrationsströme zu entwickeln", erklärte das Weiße Haus im Anschluss an das Gespräch. Entsprechende Bemühungen sollten "fair, human und effektiv" sein.

Bidens Sprecherin Jen Psaki sprach von einem "konstruktiven Gespräch" der beiden Seiten. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Donald Trump habe Biden den mexikanischen Präsidenten "in keiner Weise bedroht". Laut einem US-Regierungsbeamten arbeitet das Weiße Haus seit einem Jahr "sehr hart" an einer Verbesserung der bilateralen Beziehungen mit dem südlichen Nachbarn.

Migration belastet Demokraten

Auch mit Blick auf die Kongress-Zwischenwahlen im November in den USA belastet die massenhafte Einwanderung über die mexikanische Grenze Bidens Regierung und seine Demokratische Partei. In den vergangenen drei Wochen registrierte der US-Grenzschutz täglich 7.800 Migranten ohne Papiere an der Südwestgrenze - fast fünfmal so viele wie im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2019 und damit noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.