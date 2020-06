US-Ölkonzerne triumphieren: Geldflüsse bleiben geheim

Durch die Offenlegung sollte das Versickern der Ölmillionen in korrupten Regierungsapparaten etwa der rohstoffreichen afrikanischen Staaten erschwert werden. Unsummen fließen so jährlich auf die Konten weniger Regierungsbeamter und deren Günstlinge, während die meist bitterarme Bevölkerung von den Segnungen des Öl- und Rohstoffreichtums ihres Landes nicht zu sehen bekommt. In einigen Ländern,wie etwa im ölreichen Angola, in Katar und in China ist die Veröffentlichung von Zahlungsströmen ausländischer Konzerne an die Regierung sogar verboten.

In Europa hatte sich das EU-Parlament ursprünglich an jener, nun gekippten Regelung der US-Börsenaufsicht orientiert. Mitte Juni wurde eine Richtlinie verabschiedet, wonach Europas Konzerne offenlegen müssen, wie viel sie an welche Regierung zahlen. Alles über 100.000 Euro muss veröffentlicht werden – egal, ob es sich dabei um Steuern oder Lizenzzahlungen oder Sonstiges handelt. Die EU-Mitgliedsstaaten müssen diese Richtlinie nun binnen zwei Jahren in nationales Recht umwandeln.