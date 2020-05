US-Militär schickt Frauen an vorderste Front

Schon im vergangenen November hatten vier Soldatinnen, darunter Mary Jennings Hegar, den Verteidigungsminister geklagt ( der KURIER berichtete). Bisher wurden Frauen abseits von Kriegsfronten im Militär eingesetzt, ein Gesetz von 1994 verbot es Soldatinnen, in kleinen Einheiten am Boden zu kämpfen. Somit waren sie von vielen Positionen in Artillerie und Infanterie ausgeschlossen. Diese Regeln wurden jedoch längst ausgehöhlt: Auch Frauen, die als medizinisches Personal oder im Geheimdienst eingesetzt wurden, kamen oft genug ins Kreuzfeuer; im Irak und in Afghanistan gab es keine klaren Kampffronten. Frauen, die dort waren, waren mittendrin, selbst wenn sie auf dem Papier den Einheiten nicht zugeordnet waren.

Laut Pentagon gibt es zurzeit 204.000 Soldatinnen, das sind rund 15 Prozent der US-Streitkräfte. Mit den neuen Regeln könnten 230.000 weitere Jobs für sie geöffnet werden, auch in den höheren Rängen. Bis 2016 soll feststehen, wo Ausnahmen noch sinnvoll sind. Ein Teil soll aber heuer umgesetzt werden.