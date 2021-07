IS-Ausbildungslager entstehen in Libyen

Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) besitzt nach Einschätzung der USA mittlerweile auch Ausbildungslager im nordafrikanischen Libyen. Die Trainingscamps im Osten des unruhigen Landes seien "im Entstehen" begriffen und das US-Militär beobachte deren Entwicklung sehr genau, sagte der US-General David Rodriguez am Mittwoch vor Journalisten.

Rodriguez, der das Afrika-Kommando der USA leitet, sprach von "ein paar hundert" Dschihadisten, die sich bereits in den Ausbildungslagern in Ostlibyen aufhielten. Danach befragt, ob die Camps ein mögliches Ziel von US-Luftangriffen seien, sagte der General aber: "Nein, im Moment nicht." Die Aktivitäten der Kämpfer in Libyen seien noch "sehr klein" und es werde genau beobachtet, wie sie sich künftig entwickelten, sagte Rodriguez.

Die US-Regierung und auch europäische Experten hatten zuvor bereits Bedenken geäußert, dass sich die Dschihadisten die politische Instabilität in Libyen zunutze machen könnten, um dort ihren Einfluss zu stärken. Der US-General sagte nun dazu, er gehe davon aus, dass es sich bei den IS-Kämpfern in Libyen nicht um Dschihadisten handle, die in das Land gereist seien, sondern vielmehr um Mitglieder örtlicher Milizen, die mittlerweile mit dem IS sympathisieren.

Die radikalsunnitische Extremistenorganisation kontrolliert weite Teile in Syrien und im Irak. Eine internationale Militärkoalition geht in beiden Ländern derzeit gegen die IS-Kämpfer vor. Offenbar schaltete sich inzwischen auch Iraks Nachbar Iran umfassend ein: Das Land gehört zwar nicht zu der Koalition, am Dienstag hatte das Pentagon aber erklärt, es habe Hinweise auf Angriffe iranischer Kampfjets auf IS-Stellungen.