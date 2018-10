US-Medien: Wer Politik als Show sät, erntet die Trumps

Die New York Times legt seit Beginn der Ära Trump bei den Abos regelmäßig im zweistelligen Prozentbereich zu.

Diese Woche lieferte die Medien-Ikone einmal mehr ein Vorzeige-Beispiel. Zwei Autoren widmen sich ausführlich und mit nahrhaften Argumenten der Frage, die auf jeder Dinner-Party spätestens beim zweiten Drink aufkommt: Wie lange müssen die USA noch mit Donald Trump leben? Ein Think-Tank-Chef liefert viele Hinweise, wie Justiz und Kongress Trump den Weg zu einer Wiederwahl abschneiden könnten. Ein Times-Autor begründet, warum er glaubt, dass Trump wiedergewählt und seine Ära noch sechs Jahre dauern werde. Sein Kernargument knüpft an dem Bild an, das US-Politik und US-TV derzeit bieten: Erfolgreiche Reality-TV-Shows halten das Publikum gut sechs Staffeln in Bann. Noch gebe es keine Anzeichen, dass die Trump-Show das Publikum ermüde.

Mit dem Triumph Trumps in der Causa Kavanaugh spricht noch einiges mehr dafür, dass die Seifenoper „The Donald“ tatsächlich in die Verlängerung geht. Ein neues Kapitel in der jüngsten Staffel von „House of Trump“, die alle noch besonnenen Kräfte in Europa und hierzulande nachhaltig alarmieren muss. US-Politik und US-TV sind Zauberlehrlinge: Sie werden das fahrlässige Spiel, das öffentliche Leben als Seifenoper zu inszenieren, nicht mehr los.