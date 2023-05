US-Medien berichten von Anklage gegen US-Abgeordneten George Santos

Nach Skandalen um erfundene Details im Lebenslauf und einen fragwürdigen Umgang mit Spendengeldern im Wahlkampf haben US-Staatsanwälte Medienberichten zufolge Anklage gegen den Abgeordneten George Santos erhoben.

Der 34-jährige Republikaner soll am Mittwoch vor dem Gericht des Eastern District von New York erscheinen, wie der Sender CNN und andere US-Medien am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang befasste Quellen berichteten.

