US-Lager als Brutstätte des IS-Terrors

Wenn US-Kampfflugzeuge heute im Irak und in Syrien Stellungen des "Islamischen Staates" (IS) bombardieren, greifen sie auch Terroristen an, die sie schon einmal hinter massivem Stacheldrahtverhau gefangen gehalten haben. Genauer – im ehemaligen Lager Bucca, im Süden des Irak. Dort, in dem riesigen Gefangenenlager, das zwischen 2003 und 2009 insgesamt an die 100.000 Inhaftierte zählte, soll die Keimzelle für den Terrors des "Islamischen Staates" liegen.

Denn in Bucca wurde Seite an Seite eingesperrt, wen die US-Truppen für gefährlich hielten: Kriminelle, Dschihadisten, Saddam-Hussein-Anhänger, schiitische Extremisten. Der größte Aufwand für die amerikanischen Bewacher war es , offene Gewalt zwischen den verfeindeten Gefängnisinsassen zu verhindern. Dabei wurde übersehen, wie sich eine Gruppe radikal-islamischer Sunniten zusammenfand – und die Wiege einer Terrorbewegung bildete, die sich heute IS nennt.

"Anderswo hätten wir nie alle so zusammentreffen können. Es wäre viel zu gefährlich gewesen", schildert der hochrangige IS-Kämpfer Abu Ahmed nun einem Reporter des britischen Guardian. "Hätte es das Gefängnis damals nicht gegeben, gäbe es heute keinen IS. Bucca war wie eine Fabrik. Es hat uns alle gemacht – unsere Ideologie geformt."