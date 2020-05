Obama ist kein Zugpferd mehr

Alison Lundergan Grimes steht auf einer Wiese und lädt ihre Schrotflinte. Nachdem sie mehrere Tontauben geschossen hat, blickt die 35-Jährige in die Kamera und sagt: "Ich bin nicht Barack Obama. Ich bin nicht seiner Meinung – bei Waffen, Kohle und der EPA (Umweltschutzbehörde, Anm.)." Grimes geht bei den Kongresswahlen im November als demokratische Kandidatin für den kohlereichen US-Bundesstaat Kentucky ins Rennen um einen Senatssitz – und in ihrem Wahlvideo auf Distanz zu Barack Obama. Damit ist Grimes nicht die einzige Person aus den Reihen der Demokraten, die im Wahlkampf tunlichst nicht mit dem Präsidenten in Verbindung gebracht werden will.

Mark Begich etwa betont in seinen Spots, er habe gegen die "Billionen-Dollar-Steuererhöhung" von Obama gestimmt und Washington "gezwungen", in seinem Staat Alaska Ölbohrungen zuzulassen. Was faktisch übertrieben ist, denn als die ersten Verträge mit Shell geschlossen wurden, war der Senator noch gar nicht im Amt. Die Umweltpolitik des Präsidenten hält auch Senatorin Mary Landrieu (Lousiana) für "völlig falsch".