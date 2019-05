US-Historiker Timothy Snyder: „Nationalstaat? Ein Mythos“

70 Jahre, das ist ein Alter, in dem man Entscheidungen fällen müsse“, meint Timothy Snyder. Und die EU sei nun einmal gerade 70 geworden. Also habe Europa jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder sich die eigene Geschichte so zurechtzurücken, wie man sie gerne hätte, also den eigenen Mythen glauben, oder „das eigene Geschichtsbild zu korrigieren und den Blick auf die nächste Generation zu richten.“

Geschichte neu gedacht

Der US-Historiker hielt am gestrigen Europatag, dem 9. Mai, auf dem Wiener Judenplatz „Eine Rede an Europa“. Die Wiener Festwochen hatten ihn gemeinsam mit der Erste Stiftung dazu eingeladen. Und Snyder, der mit „Bloodlands“ schon die Geschichte Osteuropas im 20.Jahrhundert quasi neu geschrieben hat, sollte auch diesmal einige scheinbar unantastbare Wahrheiten zurechtrücken. „Ich möchte als Historiker einfach klarstellen, dass die Erinnerung vieler in Europa einfach falsch ist“, scherzte Snyder schon vor dem Auftritt.