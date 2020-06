US-Glaubenskrieger auf dem Vormarsch

John F. Kennedy, das ist in den USA auch heute noch ein schwieriger Gegner, gilt doch der ermordete US-Präsident vielen als Märtyrer für Fortschritt und Toleranz. Nicht so für Rick Santorum. „Das Kotzen“ sei ihm beim Lesen einer Kennedy-Rede gekommen, gab der republikanische Präsidentschaftswerber in einem Interview zum Besten. Es ist jene Rede, in der der damalige Präsidentschaftskandidat Kennedy ein flammendes Plädoyer für die Trennung von Kirche und Staat hielt.

Und genau diese Trennung geht dem christlichen Fundamentalisten Santorum gegen den Strich: „In was für einem Staat leben wir, in dem nur ungläubige Menschen in der Öffentlichkeit ihre Meinung vertreten können?“ Als Kämpfer für angeblich christliche Werte ist der ehemalige Senator aus Pennsylvania in den vergangenen Wochen völlig überraschend zum Favoriten im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur aufgestiegen. Er attackiert die Homo-Ehe, Abtreibung und sogar Colleges, die junge, gläubige Amerikaner nur unter Druck setzen würden.