US-Geheimdienstmitarbeiter: Russland hinter Kampagne gegen Biden

"Zutiefst misstrauisch"

Die früheren Geheimdienstmitarbeiter legten in ihrem Brief keine neuen Beweise vor. Sie gaben stattdessen an, ihre Erfahrung in Fragen der nationalen Sicherheit mache sie zutiefst misstrauisch. „Wenn wir recht haben, dann versucht Russland zu beeinflussen, wie die Amerikaner bei dieser Wahl abstimmen, und wir haben den festen Glauben, dass die Amerikaner sich dessen bewusst sein müssen.“

Der Kurznachrichtendienst Twitter unterband die Verbreitung von Weblinks zu dem Artikel der New York Post. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf Regeln gegen die Verbreitung von Informationen, die durch „Hacking“ beschafft worden seien und private Daten enthielten. „Sie versuchen, Biden zu schützen“, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch (Ortszeit) vergangener Woche bei einem Wahlkampfauftritt in Des Moines im US-Bundesstaat Iowa.