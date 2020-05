Keine Fenster und immer in Ketten

Fast 6000 Soldaten und Zivilisten leben und arbeiten auf dem riesigen Areal der amerikanischen Basis Guantanamo Bay auf der Insel Kuba. Doch nur die allerwenigsten haben Zutritt zum berühmt-berüchtigten Gefängnis, wie jetzt der KURIER, in dem früher bis zu 800 Taliban-Kämpfer und mutmaßliche Terroristen eingesperrt waren. Heute ist es nur noch knapp ein Fünftel davon, wer sich wohl verhält, darf ins „liberalere“ Camp 6. Dort dürfen die Gefangenen miteinander reden, essen, beten, selbst Fußball zu spielen steht ihnen frei. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften dürfen ausgeliehen werden. Beliebteste Lektüre der streng gläubigen Insassen: Studien über den Koran, aber auch Harry Potter wird gern gelesen. Neueste Errungenschaft: Alle paar Monate dürfen die Gefangenen via Skype mit ihren Verwandten kommunizieren.

Mit baldiger Freilassung können aber auch diese „kooperativen “ Häftlinge nicht rechnen. Auch in der Ära Präsident Obamas dürfen sie ohne Anklage und unbegrenzt lange festgehalten werden, weil man sie als „terroristische Feinde“ der USA einstuft. Nur rund 40 Insassen leben in den härtesten Lagerblocks, als besonders berüchtigt gilt darunter Block-5-Echo. Welche Strafen dort angewandt werden, ist streng geheim.

Einblicke gestatten die gestrengen Militärs auf Guantanamo hingegen in die Einzelzellen neben dem Gerichtssaal: Knapp sieben Quadratmeter große Räume, vier fensterlose, weiße Wände, ein Feldbett, eine Toilette mit angeschlossenem Waschbecken aus Metall, eine Videokamera zur 24-stündigen Überraschung. Ein grüner Pfeil auf dem Boden zeigt Richtung Mekka. Doch schon am zweiten Tag der Anhörung weigerten sich Khaled Sheik Mohammed und die vier anderen Angeklagten, ihre Zellen zu betreten. Und am dritten Tag fiel die Anhörung überhaupt aus.