US-Experte erwartet keinen Krieg: "Iran will sich nicht mit Trump anlegen"

EU fordert Iran auf, Eskalation zu vermeiden

Die EU dringt auf eine politische Lösung des Konflikts. Im Gespräch mit Irans Außenminister Mohammed Javad Zarif betonte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, "dass letztlich eine regionale politische Lösung der einzige Weg nach vorne ist, und dass die EU bereit ist, diesen zu unterstützen". Zudem habe Borrell den Iran dazu gedrängt, Zurückhaltung zu üben und eine weitere Eskalation zu vermeiden.

Vatikan verschärt Sicherheitsvorkehrungen

Der Papst hat beim Angelus-Gebet am Sonntag einen Appell für Frieden an die Gläubigen gerichtet. " Krieg führt nur zu Tod und Zerstörung", sagte der Heilige Vater. Er rief alle Parteien auf, die "Flamme des Dialogs" aufrecht zu erhalten und "Selbstkontrolle" zu bewahren. Aus Sorge vor einer Reaktion aus Teheran sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Vatikan verschärft worden.

Trauerfeiern für getöteten General Soleimani

In der südwestiranischen Stadt Ahvaz haben am Sonntag die Trauerfeiern für den bei einem US-Drohnenangriff im Irak getöteten einflussreichen General Qassem Soleimani begonnen. In einer Live-Übertragung im iranischen Staatsfernsehen waren tausende in schwarz gekleidete Trauernde zu sehen. Der Leichnam Soleimanis soll im Laufe des Tages in Ahvaz eintreffen.

Website von US-Behörde gehackt

Die offizielle Website einer US-Behörde ist am Samstag von angeblichen iranischen Hackern gekapert worden. Auf dem Internetauftritt der Behörde für die Verbreitung von US-Regierungspublikationen (FDLP) erschienen am Samstag der Schriftzug "Iranische Hacker" sowie Bilder des obersten geistlichen Führers des Iran, Ayatollah Ali Khamenei.