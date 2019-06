US-Eklat: "D-Day-Gedenken muss Merkel unangenehm gewesen sein"

Das prominent besetzte Gedenken an den sogenannten D-Day mit den wichtigsten Staats- und Regierungschefs des Westens hat in der amerikanischen Innenpolitik ein absurdes Nachspiel.

Neben US-Präsident Donald Trump, Frankreichs Emmanuel Macron und der Britin Theresa May nahm an der Veranstaltung im südenglischen Portsmouth schließlich auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel teil. Am 6. Juni 1944 waren Soldaten der Alliierten an der französischen Normandie-Küste gelandet, um die Nationalsozialisten in Europa zurückzuschlagen.