US-Drohung gegen Syrien als Warnung an den Iran

Der Krieg in Syrien ist keinesfalls vorüber. Und mitten in neu aufflammende Kämpfe platzte in der Nacht auf Mittwoch eine Drohung des US-Außenministeriums: Man prüfe Hinweise auf einen möglichen Chemiewaffeneinsatz der syrischen Regierungstruppen, es gebe Anzeichen, dass die Streitkräfte des Präsidenten Bashar al-Assad bei einer Attacke am vergangenen Sonntag im Nordwesten des Landes chemische Waffen eingesetzt hätten. Man sammle Informationen. Und solle sich bestätigen, dass die syrische Armee Chemiewaffen benutze, würden „die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten schnell und in angemessener Weise reagieren“.

Konkret geht es um einen Angriff in den Morgenstunden des Sonntag im Norden der Provinz Latakia, bei dem mit Chlorgas bestückte Raketen eingesetzt worden sein sollen. Das berichtete das islamistisch dominierte Rebellenbündnis Haiat Tahrir al Scham (HTS), das in dem Gebiet das Sagen hat. Gesundheitsbehörden in der benachbarten Provinz Idlib (ebenfalls unter HTS-Kontrolle) berichteten davon, dass vier Personen wegen Atemwegs-Problemen nach einem Angriff behandelt worden seien. Medizinisches Personal habe dabei den Geruch von Chlorgas vernommen.