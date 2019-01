Syrien: Eskalation zwischen Assad-Alliierten Russland und Iran

Wo Assad selbst in diesem Konflikt steht, ist nicht bekannt. Klar zu sein scheint aber, dass seinem Regime die Umtriebe des Iran zunehmen in die Quere kommen. Denn verfolgt Russland rein geopolitische und strategische Ziele, um international zu punkten, hält sich aus ethnischen Konflikten aber eher heraus, betreibt Teheran offensive Kulturpolitik. So kamen sich Assad-treue, vom Iran finanzierte Milizen und die syrische Armee mehrmals in die Haare, wenn es zum Beispiel um die Rekrutierung von Wehrpflichtigen ging, die bereits bei schiitischen Milizen eingeschrieben waren. Zudem hat der Iran in Syrien ein Netzwerk aus kulturellen, religiösen und karitativen Einrichtungen aufgezogen, die Beobachter eher als kulturelle „Rekrutierungsstellen“ bezeichnen.

Die Politik Teherans scheint klar: Über die Verbreitung des schiitischen Glaubens dauerhaft Verbündete in der Region schaffen, um eine schiitische Achse Iran-Irak-Syrien-Libanon zu errichten. Ein Ansatzpunkt: Die Alawiten – denen auch Assad angehört – die sich selbst als eigene Glaubensgemeinschaft betrachten, von Teheran aber als schiitische Sekte angesehen werden.

Hinzu kommt offensive Siedlungspolitik: So wurde etwa den Familien Dutzender afghanischer Kämpfer in den Reihen pro-iranischer Milizen (die militärische Präsenz der Iraner in Syrien fußt zu einem großen Teil auf schiitischen afghanischen Söldnern) gestattet, sich in Syrien dauerhaft niederzulassen.