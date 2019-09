US-Demokraten schauen auf das Match der 70-Jährigen

Weil in Houston am Donnerstag nur zehn Bewerber die Kriterien erfüllen (mindestens 130.000 Wahlkampfspender und in zwei Meinungsumfragen mindestens zwei Prozentpunkte Zustimmung) und somit auf eine Bühne passen, kommt es knapp fünf Monate vor den ersten offiziellen Vorwahlen in Iowa und New Hampshire zum ersten direkten Aufeinandertreffen der drei Schwergewichte. In den ersten beiden Debatten waren es doppelt so viele Teilnehmer. Sie mussten darum auf zwei Abende verteilt werden.

Dass die Fragensteller des Senders ABC ihr Hauptaugenmerk dem Trio Biden-Warren-Sanders schenken werden, liegt abermals an reinen Zahlen. Andere „hopefuls“ wie Senatorin Kamala Harris, Senator Corey Booker oder der Bürgermeister-Youngster Pete Buttigieg (37) liegen in Umfragen mit deutlichem Abstand im einstelligen Bereich. Sie werden in der demokratischen Gemeinde durchaus geschätzt, aber für zu leicht befunden, um Trump zu schlagen.

Weil Warren und Sanders auf zentralen Themenfeldern wie Arm-und-Reich (Steuererhöhung) und Gesundheitssystem (hin zu einer staatlichen Einheitskrankenkasse) eng beieinander sind, wird mit Spannung zu beobachten sein, wie sich die duzenden und herzenden Weggefährten im direkten Vergleich voneinander absetzen.