US-Botschaft in Jerusalem: Irritationen um Österreichs Kurs

„Aber wir verstehen, dass sich ganz Israel freut (über die Verlegung der US-Botschaft), für Israel ist eben selbstverständlich Jerusalem seine Hauptstadt.“ Man könne ja auch nicht so tun, als sei die israelische Präsenz in Jerusalem eine vorübergehende. Die Teilnahme an der Einladung ins israelische Außenministerium sei ein Akt der „diplomatischen Höflichkeit gewesen“, man solle da „nicht päpstlicher als der Papst“ sein, so Weiss.

Im Wiener Außenamt argumentierte der Sprecher von Chefdiplomatin Karin Kneissl auf KURIER-Anfrage ähnlich: „Diese Veranstaltung sahen wir als gesellschaftliches Ereignis, an unserer politischen Bewertung hat sich nichts geändert“, so Matthias Forenbacher, man teile die bekannte Position der EU. Konkret: Die Annexion Ost-Jerusalems sei von der Union nie anerkannt worden, und der endgültige Status Jerusalems als Hauptstadt zweier Staaten (Israels und Palästinas) müsse in Verhandlungen gelöst werden.

"Auf das Schärfste zu verurteilen"

Der palästinensische Botschafter in Wien tobt indes wegen des österreichischen Vorgehens. Damit widersetze man sich den Vorgaben der EU und missachte das „Völkerrecht und relevante UN-Resolutionen“, so Botschafter Salah Abdel Shafi in einer Stellungnahme. „Diese Politik ist auf das Schärfste zu verurteilen.“