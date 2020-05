US-Anti-Terrorkrieg von Deutschland aus

Wann dies stattgefunden haben soll oder ob es auch heute noch so geschieht, dazu machten die Medien keine Angaben. Nach Darstellung des Journalisten John Goetz ( ARD-Magazin „Panorama“) basieren die jüngsten Ergebnisse auf Gesprächen mit Informanten aus den USA und der Recherche in US-Datenbanken. Goetz hatte erst kürzlich den Grünen-Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele beim Treffen mit dem Geheimdienst-Enthüller Edward Snowden nach Moskau begleitet. Ein Teil der jüngsten Recherche-Ergebnisse könnte also auch aus Informationen von Whistleblower Snowden stammen.

Auch beim Aufbau der berüchtigten Foltergefängnisse in aller Welt soll Deutschland indirekt eine Rolle mitgespielt haben, behaupten die Journalisten: So sollen auf einem Stützpunkt der CIA in Frankfurt Pläne entwickelt worden sein, wo derartige Gefängnisse mit welchen verbündeten Staaten errichtet werden könnten.

Weitere Enthüllungen, so Goetz, sollen demnächst folgen. Fazit der Journalisten: „ Deutschland ist längst Bestandteil der US-Sicherheitsarchitektur geworden“.