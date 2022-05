Untersuchung wegen Polizeigewalt bei Beerdigung von Journalistin

Das Verhalten der israelischen Polizei gegen√ľber pal√§stinensischen Teilnehmern an dem Beerdigungszug der get√∂teten Al-Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh sorgt weiterhin f√ľr Kritik. "Die israelische Gewaltanwendung, die gefilmt und live √ľbertragen wurde, war offenbar unn√∂tig und muss unverz√ľglich und transparent untersucht werden", hei√üt es laut Kathpress in einer Erkl√§rung der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet vom Wochenende.

Die Aufnahmen der israelischen Polizei, die Angriffe auf Trauernde bei der Beerdigung am vergangenen Freitag zeigen, bezeichnete sie als schockierend. Bachelet forderte eine Rechenschaftspflicht Israels f√ľr alle T√∂tungen und schweren Verletzungen in den besetzten pal√§stinensischen Gebieten.

Die herrschende "Kultur der Straflosigkeit muss jetzt beendet werden", betonte sie. Dabei verwies sie auf das V√∂lkerrecht, das eine unverz√ľgliche, transparente und unparteiische Untersuchung jeder Gewaltanwendung verlange, die zum Tod oder zu Verletzungen f√ľhrt.

Auch US-Au√üenminister Antony Blinken hatte sich "zutiefst beunruhigt" √ľber die Polizeigewalt gegen den Trauerzug gezeigt. "Jede Familie hat ein Recht darauf, ihre Angeh√∂rigen in W√ľrde und ungehindert zu Grabe tragen zu k√∂nnen", sagte er in einer Stellungnahme von Freitagabend (Ortszeit). Er rief dazu auf, Ruhe zu bewahren und eine weitere Versch√§rfung der Spannungen zu vermeiden.

Mit dem "Fehlverhalten und den Angriffen israelischer Polizisten innerhalb des Krankenhauses und seines Gel√§ndes w√§hrend der Beerdigung" wird sich auch eine Pressekonferenz befassen, zu der das Lateinische Patriarchat von Jerusalem zusammen mit dem Krankenhaus f√ľr Montagmorgen eingeladen hat.

"Schwere gewalttätige Auseinandersetzungen"

Laut √∂rtlichen Medienberichten ordnete der israelische Polizeipr√§sident Kobi Shabtai unterdessen in Abstimmung mit dem israelischen Minister f√ľr √∂ffentliche Sicherheit, Omer Bar-Lev, eine Untersuchung des Vorgehens der Polizei bei den Zusammenst√∂√üen an. Untersucht werden solle, was die Gewalt der Beamten ausgel√∂st habe. Ferner solle das Ma√ü der Gewaltanwendung gekl√§rt werden. Es sei "w√§hrend der Beerdigung leider zu schweren gewaltt√§tigen Auseinandersetzungen zwischen den Teilnehmern" gekommen, die zu einer Verschlechterung der Situation f√ľhrten, so Bar-Lev.

Tausende hatten der pal√§stinensisch-amerikanischen Christin (51) am vergangenen Freitag in Jerusalem die letzte Ehre erwiesen. Bei dem Beerdigungszug vom katholischen Sankt-Josefs-Krankenhaus in Ostjerusalem √ľber die griechisch-katholische melkitische Basilika in der Altstadt zum Friedhof auf dem Zionsberg war es zu gewaltsamen Zusammenst√∂√üen zwischen Pal√§stinensern und israelischen Sicherheitskr√§ften gekommen. Dabei setzten Beamte vor dem Krankenhaus laut Augenzeugenberichten Blendgranaten gegen die versammelte Menge sowie gegen Journalisten ein. Im Internet kursierende Videos zeigen, wie Beamte mit Schlagst√∂cken auf Trauernde einschlagen, die den Sarg von Abu Akleh trugen. Der Sarg fiel dabei beinahe auf den Boden.

Die Polizei begr√ľndete ihr Eingreifen mit "nationalistischer Aufwiegelung" einiger Trauernder sowie Gewalt gegen√ľber Beamten. Berichten zufolge wurden rund 30 Personen verletzt. Sechs Pal√§stinenser wurden festgenommen.

Abu Akleh war am Mittwoch get√∂tet worden, als sie √ľber eine Razzia der israelischen Armee in der pal√§stinensischen Stadt Jenin im besetzten Westjordanland berichtete. In einem Zwischenbericht der israelischen Armee von Freitag hie√ü es, es sei weiterhin unm√∂glich festzustellen, ob die t√∂dliche Kugel von israelischen Scharfsch√ľtzen oder militanten Pal√§stinensern abgefeuert wurde.

Die Pal√§stinensische Autonomiebeh√∂rde lehnte israelische Forderungen nach einer gemeinsamen Untersuchung sowie der Herausgabe der Kugel zur forensischen Analyse ab und k√ľndigte eigene Ermittlungen sowie den Gang vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag an.