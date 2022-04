UNO setzt Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat aus

Als Reaktion auf Berichte ├╝ber russische Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg hat die UNO-Vollversammlung die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ausgesetzt. Eine unter anderem von Gro├čbritannien und den USA eingebrachte entsprechende Resolution wurde am Donnerstag in New York von der Vollversammlung verabschiedet. 93 Mitglieder stimmten daf├╝r, 24 dagegen, 58 enthielten sich.

Damit kam die notwendige Zweidrittelmehrheit, f├╝r die Enthaltungen nicht gez├Ąhlt wurden, zusammen. Im Resolutionstext hei├čt es, dass "das Recht auf Mitgliedschaft der Russischen F├Âderation im Menschenrechtsrat ausgesetzt" werde. Ein derartiger Schritt war zuvor vielfach von Vertretern westlicher L├Ąnder gefordert worden. Auch die f├╝hrenden westlichen Industriestaaten (G7), darunter Deutschland, hatten sich vor der Abstimmung in einer Mitteilung daf├╝r ausgesprochen: "Wir sind ├╝berzeugt, dass es jetzt Zeit daf├╝r ist, die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat zu suspendieren."