UNO: Kriegsparteien im Jemen einigen sich auf zweimonatige Waffenruhe

Die Kriegsparteien im Jemen haben sich nach Angaben der UNO auf eine zweimonatige Waffenruhe verständigt. Diese beginne am Samstagabend um 19.00 Uhr Ortszeit mit der Option einer Verlängerung, teilte der UNO-Sondergesandte Hans Grundberg am Freitagabend mit. Am Samstag beginnt auch der Fastenmonat Ramadan.