UNO: Kein zweites Srebrenica in Syrien

Was tun, wenn plötzlich die Menschen des Dorfes Faour Hilfe schreiend vor dem Kasernentor der UNO stehen?

Faour ist ein durch Stacheldraht geteilter Ort. Vor dem Stacheldraht leben Syrer – einfache Händler, Handwerker und Bauern. Hinter dem Stacheldraht befindet sich das UNDOF-Hauptquartier. Seit fast 40 Jahren leben die Menschen friedlich mit der UNO zusammen. Will man ihnen nun mit Gewalt den Zutritt verwehren, wenn sie in Todesangst an den Zäunen rütteln? Will man sie ausliefern, wenn nachfolgende Bürgerkriegsmilizen ihre Herausgabe fordern – unter dem Hinweis, dass UNDOF nur die Einhaltung des Truppentrennungsabkommens zu überwachen habe?

Das sind keine theoretischen Horrorszenarien, sondern durchaus begründete Befürchtungen, die unsere Blauhelme am Golan derzeit quälen.