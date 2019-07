UNO fordert EU zu neuen Mittelmeer-Rettungsaktionen auf

Frustriert über die Flüchtlingspolitik im Mittelmeer hat die UNO erneut dringend an die europäischen Regierungen appelliert, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Statt über die Verteilung von geretteten Migranten zu streiten und Schiffen mit Flüchtlingen tagelang die Hafeneinfahrt zu verweigern, sollten sie vielmehr wie früher staatliche Rettungseinsätze starten, forderten UNHCR und IOM.

Es seien zudem dringend mehr Aufnahmeplätze für in Libyen Gestrandete nötig, appellierten der Chef des UNO-Flüchtlingshochkommissariats ( UNHCR), Filippo Grandi, und der Chef der Organisation für Migration (IOM), Antonio Vitorino, am Donnerstagabend in einer Erklärung in Genf.

"In der Vergangenheit haben staatliche europäische Schiffe bei Such- und Rettungsaktionen Tausende Leben gerettet, auch, indem sie die Menschen sicher ans Land brachten. Sie sollten diese wichtige Arbeit wieder aufnehmen", so Grandi und Vitorino. Hilfsorganisationen dürften nicht wegen der Rettung von Menschen bestraft und Handelsschiffe nicht angewiesen werden, die Menschen nach Libyen zurückzubringen.