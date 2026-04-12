Bei der Parlamentswahl in Ungarn kann die pro-europäische Partei TISZA letzten Umfragen zufolge mit den meisten Stimmen rechnen. Die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán, der das Land seit 16 Jahren regiert, käme demnach nur auf Platz zwei. Zwei nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend veröffentlichte Umfragen, die allerdings schon vor einigen Tagen durchgeführt worden waren, sagten für TISZA einen Stimmenanteil von 55 bis 57 Prozent voraus, der Fidesz von Premier Viktor Orbán 38 Prozent.

Ob sie auch eine Zweidrittel-Mehrheit im Parlament erringen kann, blieb zunächst offen. Diese wäre erforderlich, um nicht nur einen Regierungs- sondern auch einen Politikwechsel zu ermöglichen. Das Parlament hat 199 Sitze, für TISZA wurden zwischen 132 und 135 vorhergesagt. Die Wahllokale haben um 19.00 Uhr geschlossen. Mit ersten offiziellen Zahlen wird im Verlauf des Abends gerechnet. Allerdings ist das Wahlsystem kompliziert und die reinen Prozent-Zahlen werden nach Angaben von Experten zunächst keinen eindeutigen Schluss auf die Sitzverteilung zulassen.

Rekordbeteiligung Die Wahl verzeichnete eine Rekordbeteiligung. Bis 18.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Wahlschluss, hatten bereits 77,8 Prozent der Wahlbevölkerung ihre Stimme abgegeben. Der bisherige Teilnahmerekord bei einer Parlamentswahl in Ungarn lag zuvor bei der (damals noch existierenden) Stichwahl 2002 bei 73,51 Prozent. Der damalige Regierungschef Orbán verlor damals trotz entgegengesetzter Erwartungen die Wahl und musste für acht Jahre in Opposition. Sowohl Orbán als auch TISZA-Vorsitzender Péter Magyar gaben ihre Stimmen bereits früh ab. Orbán sagte nach der Stimmabgabe vor Journalisten, er sei "hier, um zu gewinnen". Auf die Frage, ob er einen Sieg Magyars anerkennen würde, antwortete Orbán laut dem Onlineportal 444.hu, dass die Entscheidung der Menschen geachtet werden müsse. Er würde Magyar natürlich gratulieren, sollte seine Partei TISZA die Wahlen gewinnen. Auf die Frage, welche Niederlage er erleiden müsse, um vom Amt des Fidesz-Vorsitzenden, das er seit 23 Jahren innehat, zurückzutreten, reflektierte Orbán mit den Worten "eine große". Laut Orbán hätte eine hohe Wahlbeteiligung bisher immer Fidesz begünstigt. Hinsichtlich der Wahlbedingungen verwies Orbán auf das ungarische Wahlsystem, das das sicherste in Europa sei.

Fidesz und TISZA werfen sich gegenseitig Wahlbetrug vor Zeitgleich mit Orbán gab auch TISZA-Vorsitzender Magyar seine Stimme ab. In einer kurzen Pressekonferenz im Wahllokal forderte er die Bürger auf, zur Wahl zu gehen und Wahlbetrug zu melden. Es seien bereits 60 Meldungen eingetroffen, erklärte Magyar laut dem Portal. Er rechne mit dem Wahlsieg seiner Partei, wobei die Frage sei, ob mit einfacher oder Zwei-Drittel-Mehrheit. Das Wahlergebnis würde er nur dann anerkennen, wenn keine schweren Betrügereien erfolgt seien, die das Ergebnis der Wahl beeinflussen würden, sagte er. Fidesz und TISZA werfen sich gegenseitig Wahlbetrug vor. Fidesz hatte ein Zentrum für Demokratie gegründet, wo mutmaßliche Wahlverstöße im Zusammenhang mit TISZA angezeigt werden können. Es seien bereits über 600 Fälle von Wahlbetrug gemeldet worden, behauptete Csaba Dömötör, Fidesz-EP-Abgeordneter. 74 Anzeigen wurden bei der Polizei eingereicht, ohne dabei konkrete Beispiele zu nennen. Laut regierungsnahen Medien ging es unter anderem um den Verdacht auf Stimmenkauf im Kreise der Roma sowie um eine Demonstration gegen Orbán vor dessen Wahllokal. TISZA warf Fidesz vor, junge Wähler mit Geldspenden zu beeinflussen.

Umfrageergebnisse deutlicher als 2022 2022 lagen Orbáns damaliger Herausforderer Péter Márki-Zay und der Amtsinhaber laut Umfragen bis zum Wahltag gleichauf. Márki-Zay wurde nicht von einer Partei nominiert, sondern die vereinigte Opposition einigte sich auf ihn als Spitzenkandidaten, um überhaupt eine Chance gegen Orbán zu haben.



Fidesz erhielt schließlich 54 Prozent der Stimmen über die Parteiliste, die Opposition bekam nur 34 Prozent. Die Orbán-Partei gewann 87 von 106 Wahlkreismandaten und letztlich 135 von 199 Parlamentssitzen – die Zweidrittelmehrheit war ihr sicher.