12-Punkte-Vorschlag eingereicht: Magyar will Orbáns Präsidenten entlassen

Regulär wäre Tamás Sulyok noch bis 2029 im Amt. Geht es nach der Regierung von Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar, soll der ungarische Präsident jedoch vorzeitig abgelöst werden – und das möglichst bald.

Wie Magyar am Samstag in sozialen Medien bekannt gab, hat er dem Nationalrat einen zwölf Punkte umfassenden Verfassungsänderungsantrag vorgelegt. Ein zentraler Punkt darin ist die „Beendigung der Amtszeit des derzeitigen Staatspräsidenten“.

Der Hintergrund: Sulyok war 2024 auf Betreiben des damaligen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gewählt worden, nachdem Vorgängerin Katalin Novák wegen ihrer Verwicklung in einen Kindesmissbrauchs-Skandal zurückgetreten war. Mit dem Verfassungsänderungsantrag will Magyar den Einfluss Orbáns weiter beschränken.