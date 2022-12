Ungarn hebt nach Panikkäufen Preisdeckel auf

Lange Schlangen bis in die späten Abendstunden hinein am Dienstag vor den ungarischen Tankstellen. Die Folge: Vielen Tankstellen ging der preisgedeckelte billige Kraftstoff aus. Laut Medienberichten musste deswegen ein Viertel der Tankstellen vorübergehend schließen. Laut dem ungarischen Erdölkonzern MOL hätten Panikkäufe zu dem Treibstoffmangel geführt. Versorgungslücken waren Wartungsarbeiten in der MOL-Raffinerie in Százhalombatta zuzuschreiben.

Kurz darauf hat Kabinettschef Gergely Gulyas die seit mehr als einem Jahr geltende Benzinpreisdeckelung mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Eine entsprechende Verordnung von Ministerpräsident Viktor Orbán erschien am späten Dienstagabend im ungarischen Amtsblatt.