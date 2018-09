Ungarn: Angriff gegen Kurz als Helfershelfer von Soros

In Ungarn gibt es Unmut gegen ÖVP-Chef Kurz. Die ÖVP-EU-Parlamentarier werden heute aller Voraussicht nach für die Einleitung eines EU-Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn stimmen. Das sorgt für harsche ungarische Kritik. So enthüllte etwa die regierungsnahen Zeitung Magyar Idök den österreichischen Kanzler in einem kurzen Online-Artikel als Helfershelfer des ungarischstämmigen US-Milliardärs George Soros, den Ungarns Regierung offiziell als Erzfeind führt.

Das Blatt titelte am Dienstag: "Spielt Soros mit Kurz seinen letzten Trumpf aus?" Darin erinnerte das Portal daran, dass Kurz Mitglied des von Soros mitbegründeten Europäischen Rates für Außenbeziehungen (ECFR) ist. Auch der liberale Milliardär selbst und sein Sohn Alexander sitzen als Vertreter Ungarns in dem Gremium.