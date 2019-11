Ungarischer Skandal-Bürgermeister Borkai tritt zurück

Nun erklärte er in dem Brief, er trete "mit Blick auf die moralische Situation" zurück, um den Weg für eine andere Person freizumachen, "die würdig ist, unsere geliebte Stadt zu führen". Gleichzeitig wies er die Korruptionsvorwürfe des Blogs erneut entschieden als "Lügen" zurück: "Ich habe nicht gestohlen und nicht betrogen." Die Beteiligung an der Sexorgie in Kroatien leugnete er nicht und entschuldigte sich dafür, betonte aber, er habe die Reise "auf eigene Kosten" unternommen.

"Heureka!": Ungarische Regierung erleichtert

Die ungarische Regierung zeigte sich am Mittwoch erleichtert über die Rückzugsankündigung. "Heureka!" (altgriechisch "ich habe es gefunden!" - hier offenbar sinngemäß "na endlich!"), antwortete Kanzleiminister Gergely Gulyas auf eine entsprechende Journalistenfrage bei einer Pressekonferenz in Budapest, wie das Internetportal "Index" berichtete. In Györ muss nach Angaben des Portals "24.hu" innerhalb von 120 Tagen nach dem Rücktritt eines Bürgermeisters eine Neuwahl stattfinden.