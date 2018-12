UN-Migrationspakt bringt die Regierung Belgiens ins Wanken

„Ich habe die Absicht nach Marrakesch zu fahren, um dort die belgische Position darzulegen, die vom belgischen Parlament getragen wird.“ In felsenfester Überzeugung machte der liberale Premier Charles Michel im Parlament in Brüssel am Mittwoch noch einmal klar: Belgien wird den UN-Migrationspakt annehmen. Auch um den Preis einer massiven Krise, an deren Ende der Sturz der Koalitionsregierung stehen könnte.

Denn für Michels Regierungspartner von der flämisch-nationalistischen N-VA steht genauso unerschütterlich fest: Der Pakt wird nicht unterzeichnet. Um ihre Ablehnung zu untermauern, startete die N-VA just diese Woche auf den sozialen Medien eine vor Unwahrheiten strotzende Anti-Migrations-Kampagne. Eine davon: Der Pakt biete illegalen Migranten Zugang zum Sozialsystem des Landes.

Immer wieder haben die Hardliner der flämischen Nationalisten die fragile Vier-Parteien-Koalition in Brüssel erschüttert. Doch Premier Michel suchte einen anderen Ausweg: Wenn schon nicht die ganze Regierung, so soll doch das Parlament mehrheitlich hinter dem Migrationspakt stehen.