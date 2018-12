UN-Migrationspakt: Afrikanische Union kritisiert Neinsager

Der Kommissionsvorsitzende der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, hat jene Länder, die den UNO-Migrationspakt abgelehnt haben - darunter Österreich - kritisiert. Die Frage der Migration "darf uns nicht teilen", betonte Mahamat am Dienstag in seiner Eröffnungsrede zum EU-Afrika-Forum in Wien.

Er sei "sehr überrascht" gewesen, dass einige Länder den Globalen Pakt der Vereinten Nationen für sichere, geordnete und reguläre Migration nicht akzeptieren wollten, zumal dieser ja rechtlich nicht bindend sei, so Mahamat. Er begrüßte gleichzeitig ausdrücklich die Initiative der Bundesregierung zur Organisation des hochrangigen Forums, das unter dem Motto " Digitalisierung und Innovation" stattfand.