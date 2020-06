Träume von Meer und Toleranz

Das Meer gehört der ganzen Menschheit und nicht einzelnen Nationen": Evo Morales ist ein Meister der gewichtigen Sprüche – und in solche hat Boliviens Präsident auch sein aktuelles Anliegen verpackt. Sein Land soll einen Zugang zum Meer bekommen, und zwar genau dort, wo es diesen vor 110 Jahren verloren hat: An der Küste Chiles. 400 Kilometer hat Bolivien damals, nach einem blutigen Krieg, per Vertrag an den Nachbarn abtreten müssen. Morales will nicht das ganze Territorium zurück haben. Es geht im lediglich darum, das rohstoffreiche Bolivien wieder mit dem Pazifik und damit besser mit den Weltmärkten zu verbinden.

Wien ist in dieser Woche der perfekte Auftrittsort für Morales und sein Anliegen. Nicht nur weil er hier gerne – so auch diesmal – Bundespräsident Heinz Fischer besucht und gelegentlich mit Hans Krankl Fußball spielt, sondern auch weil derzeit die UN-Konferenz über Binnen-Entwicklungsländer stattfindet, zu denen Bolivien gehört. "Ein Turbo" könne diese Konferenz sein, hat Österreichs Außenminister Kurz erklärt. Also setzt auch Morales auf kräftig Rückenwind für sein Anliegen. "Im Dialog" wolle er das Problem lösen, meinte ein merklich vom vielen Reisen und Reden gestresster Morales nach seinem Auftritt vor der Konferenz gegenüber der Presse.