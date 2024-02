UN-Gericht berät über Israels Vorgehen

Die UN-Generalversammlung hatte den Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen (IGH) bereits Ende 2022 beauftragt, ein Rechtsgutachten über das Vorgehen Israels in den besetzten Gebieten, konkret im Westjordanland und in Ostjerusalem, zu erstellen – also lange vor Ausbruch des jetzigen Gazakrieges nach dem Überfall der Hamas vom 7. Oktober.

Am Montag startete nun das Verfahren in Den Haag mit den Anhörungen von 46 Staaten und mehreren internationalen Organisationen – den Anfang machten Vertreter der Palästinenser. Ein Urteil wird erst in Monaten erwartet. Es ist nicht bindend, hat aber politische Bedeutung.