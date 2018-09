UN-Generalsekretär warnt vor "Blutbad" in syrischer Provinz Idlib

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat eindringlich vor einer Großoffensive auf die syrische Provinz Idlib gewarnt. Es müsse verhindert werden, dass die Region "in ein Blutbad verwandelt wird", sagte Guterres am Dienstag in New York. Ein groß angelegter Angriff auf die Rebellenhochburg würde einen "humanitären Albtraum" zur Folge haben.

Guterres rief die Türkei, Russland und den Iran auf, weiter eine Lösung zum Schutz der Zivilisten in Idlib zu suchen. Die Beratungen der drei Staaten am Freitag in der iranischen Hauptstadt Teheran hatten in der Frage der Vermeidung einer Großoffensive auf Idlib keine Annäherung gebracht.