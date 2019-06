Umgeleitete Pakete heizen Handelskrieg zwischen China und USA an

Der Handelskrieg zwischen den USA und China ist um eine Facette reicher. China hat am Wochenende dem US-Paketdienstleister FedEx vorgeworfen, Pakete des chinesischen Huawei-Konzerns in die USA umgeleitet zu haben. Damit seien Rechte und Interessen von Kunden verletzt worden. Schon zuvor hatte Huawei den US-Lieferdienst beschuldigt, Pakete an die FedEx-Zentrale in den USA statt an Niederlassungen in Asien zu liefern.

FedEx entschuldigte sich. Die Pakete seien versehentlich fehlgeleitet worden, wurde argumentiert.

Hinter dem Packerl-Streit steht der von US-Präsident Trump angezettelte Handelskrieg mit China, in dem Huawei eine der Schlüsselrollen spielt. Trump hat den Telekom-Konzern auf die „schwarze Liste“ setzen lassen. Damit unterliegen Huawei-Geschäfte mit US-Partnern strengen Kontrollen, teils kommen sie sogar zum Erliegen. So teilten etwa mehrere Chiphersteller und der Internet-Riese Google als Reaktion auf die Sanktionen mit, ihre Geschäfte mit Huawei einschränken oder überhaupt abbrechen zu wollen.