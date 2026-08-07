AfD erreicht neuen Höchstwert, Union fällt auf Tiefstand

von Marieke Rabe Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 28 Prozent der Stimmen. Damit erreicht die Partei einen neuen Spitzenwert. Erstmals seit Beginn der Erhebung des ARD-„DeutschlandTrends“ findet die AfD so viel Zustimmung. Im Vergleich zur vorherigen Befragung konnte die AfD um einen Prozentpunkt zulegen, während die Union mit 21 Prozent (-1) ihren schlechtesten Wert seit November 2021 erreicht. Der Abstand zwischen AfD und Union beträgt damit bereits sieben Prozentpunkte.

Im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl im Februar 2025 haben sich die Verhältnisse damit nahezu umgedreht. Damals lag die Union mit 28,5 Prozent deutlich vor der AfD mit 20,8 Prozent. Unverändert gegenüber den Umfragewerten vor einem Monat sieht es jedoch bei den anderen Parteien aus. Die Grünen liegen mit 15 Prozent weiterhin auf dem dritten Platz. Dahinter folgt die SPD mit 12 Prozent, die damit ebenfalls gleichbleibt. Die Linke kommt auf 11 Prozent und liegt damit nur einen Prozentpunkt hinter den Sozialdemokraten. Die FDP erreicht vier Prozent und würde somit unter der 5-Prozent-Hürde bleiben. Die Umfragewerte für das BSW sind nicht eigenständig angegeben und werden den Sonstigen (9 Prozent) zugerechnet.