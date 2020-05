Britischer Finanzminister droht mit EU-Austritt

Um Kritik an der ungeliebten EU ist George Osborne nie verlegen, der Finanzminister ist quasi Wortführer der Europaskeptiker in Großbritanniens liberalkonservativer Regierung. Nun aber legt der Wirtschaftsliberale noch einen Gang zu. Seine Rede vor einer Konferenz zum Thema Europa in London nützte er, um klar ein Ultimatum seiner Regierung an Brüssel zu formulieren: Entweder die EU schreibt Teile ihrer Verfassung neu, oder Großbritannien entscheidet sich endgültig für den Austritt.

Spätestens 2017, hat sich Premier David Cameron längst festgelegt, will London die Briten über den Austritt abstimmen lassen. „Unser Ziel ist es, die EU zu verändern und Großbritanniens Beziehungen mit ihr“, legt Osborne Londons Kurs in Richtung Referendum fest:„Und dann legen wir die Entscheidung in die Hände der Briten: Bleiben, in einem reformierten Europa, oder austreten?“

Die Forderungen an Brüssel, wie sie Osborne jetzt formuliert, sind radikal: Etwa ein Vetorecht für Großbritannien gegen alle EU-Gesetze, oder eine Garantie, dass Länder außerhalb der Eurozone nicht durch Entscheidungen der Euro-Länder beeinflusst werden. Für Osborne ist „eine Änderung der EU-Verfassung unumgänglich. Die jetzigen Verträge erfüllen ihren Zweck nicht – wir haben es nicht geschafft, sie zu reformieren und neu zu verhandeln.“