Schufrytsch und der frühere pro-russische Präsident Janukowitsch

Schufrytsch ist ein langjähriger Mitstreiter des früheren pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, der 2014 durch einen Volksaufstand gestürzt wurde. Nach der ersten russischen Aggression gegen die Ukraine übte Schufrytsch wiederholt Kritik an der Führung in Kiew und warf ihr etwa vor, nicht an einer Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk zur Lösung des Konflikts im Donbass interessiert zu sein.

Seine Kritik äußerte Schufrytsch auch als ukrainisches Mitglied bei Tagungen der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien. Eine entsprechende Wortmeldung bei der Tagung im Jahr 2017 wurde vom russischen Delegationschef Pjotr Tolstoj mit Freude registriert. "Es stimmt hoffnungsvoll, dass es in der Ukraine weiterhin politische Kräfte gibt, die zur einer nüchternen Beurteilung der Lage im Land fähig sind und nicht bloß antirussische Rhetorik betreiben", schrieb er damals über den ukrainischen Oppositionsabgeordneten.