Ukraine zu ungarischem Premier: "Schlampen-Gesicht"

Die Äußerung von Ungarns Premier Viktor Orbán, die Ukraine sei ein „Niemandsland wie Afghanistan“, hat zu einem diplomatischen Eklat geführt. Der ungarische Botschafter wurde ins ukrainische Außenamt zitiert. Der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Dnipro, Borys Filatow, bezeichnete Orbán gar als „Schlampen-Gesicht“.

Hintergrund: Bei seinem Treffen mit ausländischen Journalisten hatte Orbàn laut dem Onlineportal Index.hu erklärt, das Ziel Russlands bestünde darin, die Ukraine zu einem „unregierbaren Wrack“ zu machen, was auch gelänge. Die Zeit würde Russland in die Hände spielen, das jederzeit neue Menschen in die Armee einberufen könne, während in der Ukraine die personellen Ressourcen zur Neige gingen. Selbst mit Hilfe des Westens könne die Ukraine Russland nicht besiegen.