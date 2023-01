Orbán ließ Bürger über Russland-Sanktionen abstimmen

Laut dem Ergebnis einer "nationalen Konsultation" in Ungarn zu den Russland-Sanktionen haben 97 Prozent der Befragten gegen diese Sanktionen gestimmt. Das gab Regierungssprecherin Alexandra Szentkirályi am Samstag auf Facebook bekannt. Abgestimmt hätten 1,4 Millionen Bürger. In Ungarn sind rund acht Millionen Menschen wahlberechtigt. Die ungarische rechtsnationale Regierung von Premier Viktor Orbán lässt immer wieder "nationale Konsultationen" durchführen.