Putins Männer fürs Grobe in der Ostukraine

In der sogenannten " Volksrepublik Donezk" ist er das Gesicht der Rebellion: Alexander Sachartschenko. Der gelernte Elektromechaniker machte erstmals bei der Besetzung der Gebietsverwaltung in Donezk im April des Vorjahres auf sich aufmerksam. Der 38-Jährige tritt meist in Tarnkleidung auf, mit Matrosenunterhemd und Orden am orange-schwarzen Georgsband – ein russisches Symbol für den Triumph über Hitler-Deutschland.

Der in Donezk geborene verheiratete Vater von drei Söhnen forderte Studenten vor Kurzem zu einem "Praktikum" an der Front auf. Er warnte aber: "Romantik gibt es da überhaupt nicht. Gestank, Dreck und Blut."

Immer wieder muss Moskau den forschen Ostukrainer zurückpfeifen: Im August hatte er freimütig erklärt, dass Russland 1200 ausgebildete Kämpfer sowie 30 Panzer in das von den Separatisten kontrollierte Gebiet geschickt habe. Der Kreml dementierte heftig.