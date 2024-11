Wie sich Selenskij einen Waffenstillstand mit Russland vorstellen könnte

Kiew habe diesen Weg bisher nicht in Betracht gezogen, weil niemand in der NATO ihn offiziell vorgeschlagen habe, sagte Selenskij. Außerdem müsse eine NATO-Einladung trotzdem an die gesamte Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen gehen. Sein Land habe der Verfassung nach nicht das Recht, besetzte Gebiete als russisch anzuerkennen.

Ukraine braucht Garantie, "dass Putin nicht zurückkommt"

Auf Englisch fügte Selenskij hinzu: "Ja, NATO sofort für einen Teil der Ukraine. Das brauchen wir unbedingt. Sonst kommt er (Russlands Staatschef Wladimir Putin) zurück."

Der Präsident hatte zuletzt bei einer Rede im Parlament in Kiew angedeutet, dass die Ukraine nicht alle besetzten Gebiete militärisch zurückerobern müsse, sondern dies einer zukünftigen diplomatischen Lösung überlassen könnte. Die Forderung nach einer sofortigen NATO-Einladung gehört zu seinem sogenannten Siegesplan, den er im Herbst in Washington, Berlin und anderen Hauptstädten vorgestellt hat.