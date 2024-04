Ukrainische Kinder in Österreich: "Sie gehen praktisch zweimal in die Schule"

Rettungsanker

Auch für die geflüchteten Kinder in Österreich ist die Online-Verbindung zu ihren Lehrern und Kollegen ein Stück Normalität. Die doppelten Curricula seien aber – neben dem ohnehin schwierigen Spracherwerb – schwer zu stemmen, gibt Hamann zu bedenken. Das weiß man auch in Kiew: Die Ukraine verhandelt gerade über eine Anerkennung der in Österreich erworbenen Bildung – dann hätten die geflüchteten Kinder ab Herbst nachmittags nicht mehr das volle Programm, sondern nur mehr Ukrainisch und Geschichtsunterricht.

Auch für die Lehrer wäre das eine Entlastung. Sie unterrichten oft im Schichtbetrieb, da in den Schulen immer nur so viele Kinder sein dürfen, wie in diese Schutzräume passen. Dazu kommt der Onlineunterricht für all jene, deren Schulweg zu gefährlich ist oder die im Ausland sind – für umgerechnet nur 250 Euro im Monat. „Das grenzt an Selbstaufgabe“, sagt Hamann.