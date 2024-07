Kriegsverbrechen vor IStGH: Ukraine zeigt Russland wegen Kinderkrankenhaus-Beschuss an

Der ukrainische Generalstaatsanwalt will den mutmaßlichen russischen Raketenbeschuss eines Kinderkrankenhauses in Kiew vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bringen. "Fälle wie ein absichtlicher Angriff auf das größte Kinderkrankenhaus in Kiew sollten beim IStGH landen", sagte Andrij Kostin der Nachrichtenagentur Reuters.