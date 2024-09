Ukraine: Russland mit größten Gebietsgewinnen seit Oktober 2022

Im Krieg gegen die Ukraine ist die russische Armee im August nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP so stark vorgerückt wie seit Oktober 2022 nicht mehr.

Das ist der größte russische Geländegewinn seit Oktober 2022 und entspricht mehr als 15 Quadratkilometern pro Tag im August. Die Gebietsgewinne verzeichnete Russland insbesondere in der ostukrainischen Region Donezk . Bis Sonntagabend war die russische Armee nur noch sieben Kilometer von der Stadt Pokrowsk entfernt, die als logistischer Knotenpunkt von großer strategischer Bedeutung gilt.

Wie AFP auf Grundlagen von Daten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) zu bestätigten und beanspruchten Geländegewinnen errechnete, brachte die russische Armee im vergangenen Monat in der Ukraine 477 Quadratkilometer unter ihre Kontrolle.

Minimale Gebietsgewinne

Die ukrainische Armee ist den Daten zufolge ihrerseits Anfang August rasch in die russische Grenzregion Kursk vorgerückt. Innerhalb von zwei Wochen rückte sie demnach auf gut 1.100 Quadratkilometern vor und war damit nur noch weniger als 35 Kilometer von der gleichnamigen Regionalhauptstadt entfernt. In den vergangenen Wochen verlangsamte sich der Vormarsch der ukrainischen Armee jedoch. Zuletzt hielt die ukrainische Armee den Berechnungen zufolge eine Fläche zwischen 1.150 und 1.300 Quadratkilometern in der Region Kursk besetzt.

Auf eigenem Boden hat die ukrainische Armee große Mühe, die russische Armee zurückzuschlagen. In diesem Jahr waren die Geländegewinne der Ukraine nur an acht Tagen größer als ihre Gebietsverluste - und auch an diesen Tagen waren ihre Gebietsgewinne laut den ISW-Daten minimal.